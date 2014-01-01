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Лак фиксатив Winsor&Newton 150 мл, в аэрозоли
Лак фиксатив Winsor&Newton 150 мл, в аэрозоли

Лак фиксатив Winsor&Newton 150 мл, в аэрозоли

658 руб. 
Наличие: Есть
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Артикул
W&N-3034913
Бренд
Winsor & Newton
Штрих-код
884955002513
Страна происхождения
Англия
Категория
Лаки
Очень хрупкое, рекомендуем самовывоз!?
Для того, чтобы товар не повредился в ходе перевозки, рекомендуется забрать товар с точки самовывоза. Это обезопасит Вас от потери товара и не испортит настроение.
Описание
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Лак фиксатив Winsor&Newton. Предназначен для защиты картин, выполненных сухими графическими материалами: углем, мелом, карандашом или пастелью. Специально разработанный состав фиксатива закрепляет рисунок, препятствуя его смазыванию. Объем: 150 мл. В аэрозоли.

• Курьерская доставка от 280 руб
• Бесплатная доставка по Мск и СПб от 5000 руб (до 10 кг., сумма 3-х сторон не более 170 см. в пределах МКАД и КАД)
• Постаматы и пункты выдачи в каждом городе РФ
• Самая аккуратная и надежная упаковка товара
• Возможность отправить заказ в подарок без чеков и документов
• Не понравился товар? Возврат в течение 21 дня!

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• Скидка 7% при условии оплаты на сайте для самовывоза из магазина на Таганской.

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