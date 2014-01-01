Лак фиксатив Winsor&Newton 150 мл, в аэрозоли
Лак фиксатив Winsor&Newton. Предназначен для защиты картин, выполненных сухими графическими материалами: углем, мелом, карандашом или пастелью. Специально разработанный состав фиксатива закрепляет рисунок, препятствуя его смазыванию. Объем: 150 мл. В аэрозоли.
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